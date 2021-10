Fürstenburg im Fernunterricht

Die Schulleitung hatte sich auf Anraten des Sanitätsbetriebes für diesen Schritt entschieden, nachdem in 4 Klassen jeweils 2 Neuinfektionen vorgekommen waren und diese ohnehin in Quarantäne geschickt werden mussten.„Für das Lehrpersonal sowie die Schülerinnen und Schüler ist diese Woche auch ein Testlauf“, erklärte Direktorin Monika Aondio gegenüber den „Dolomiten“.Man habe nämlich vereinbart, dass in Unterrichtswochen mit so genannten Brückentagen Fernunterricht erteilt wird. So soll Schülerinnen und Schülern, die aus ganz Südtirol kommen, der weite Weg für wenige Tage erspart werden.

