Fugatti: „Hoffen auf Aufhebung des Abschussverbotes“

Mit dem Dekret hatte die autonome Provinz Trient den Abschuss der Bärin JJ4 verordnet, die den tödlichen Angriff auf den 26-Jährigen ausgeübt hatte.„Wir hoffen, dass das Verwaltungsgericht mit den angeforderten Unterlagen und dem zusätzlichen Bericht, der der Ispra und dem Gericht in den nächsten Stunden vorgelegt wird, in der Lage sein wird, die Aufhebung des Abschussverbotes zu erzielen. Wir hoffen letztendlich, dass die im Dekret für den 11. Mai vorgesehene Sitzung der Kammer des Kollegialrates vorgezogen werden kann“, sagte der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, um schneller zu einer definitiven Entscheidung zu kommen.Wie mittlerweile bekannt, hat die Bärin JJ4 im Trentino den 26-jährigen Andrea Papi attackiert und tödlich verletzt. Der Trentiner Landeshauptmann hat daraufhin eine Abschussverfügung erteilt. Am Freitag hat das Trentiner Verwaltungsgericht aber dem Rekurs einer Tierschutzorganisation stattgegeben und die Abschussverfügung gestoppt.