Fugatti hat auf eigene Kosten einen Rekurs beim Landesgericht Trient eingereicht. Damit will er die geltenden Regeln zur Unvereinbarkeit seines Amtes mit einer Kandidatur bei den Parlamentswahlen sowie die Pflicht zum vorzeitigen Rücktritt anfechten. Darüber berichtet die Tageszeitung „L'Adige“.<BR \/><BR \/>Fugatti geht dabei als Privatperson vor. Sein Ziel ist es, die rechtliche Stellung des Trentiner Landeshauptmanns jener des Regionalpräsidenten gleichzustellen. Für diesen gilt lediglich eine Unvereinbarkeit: Dieser muss sein Amt erst niederlegen, wenn er gewählt wird.<BR \/><BR \/>Nach der derzeit geltenden Regelung aus dem Jahr 1957 müsste Fugatti hingegen bereits sechs Monate vor einer Parlamentskandidatur zurücktreten. Bei einer möglichen Kandidatur im kommenden Jahr wäre dies bereits im Frühjahr nötig. Ein vorzeitiger Rücktritt würde automatisch das Ende der laufenden Legislaturperiode bedeuten und Neuwahlen in Trient auslösen.