Fugatti steht wieder unter Personenschutz

Am 29. Mai wurde im Postverteilzentrum in Trient ein Kuvert mit einer Patrone abgefangen, das an das Büro des Landeshauptmanns gerichtet war. Der Brief war mit "Der einsame Wolf" unterzeichnet und enthielt Drohungen gegen Fugatti und seine Familie (STOL hat berichtet). Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das Umfeld der radikalen Tierschützer. Fugatti hatte wegen eines ähnlichen Vorfalls im Mai 2021 bereits Personenschutz, der dann im Herbst 2022 wieder aufgehoben wurde (STOL hat berichtet).