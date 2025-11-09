Der tragische Unfall ereignete sich am Freitag, als Stefania Palmieri mit ihrem Audi aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Lastwagen auffuhr. Sie war auf dem Weg, um Verwandte zu besuchen – eine Fahrt, die ihr und ihrem ungeborenen Kind zum Verhängnis wurde. <BR \/><BR \/>Für die 36-Jährige, die im neunten Monat schwanger war, kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod von Mutter und Kind feststellen.<BR \/><BR \/>Stefania Palmieri stammte aus Modena, lebte in Padua und arbeitete in Dolo (Venedig) als Personalverantwortliche für ein Mailänder Modeunternehmen. Beruflich erfolgreich, im Leben fest verankert, freute sie sich auf das, was vor ihr lag – die Geburt ihres ersten Kindes. <h3>\r\n„Ein verheerender Schmerz“<\/h3>Ihr Vater, Beniamino Palmieri, ein angesehener Chirurg und ehemaliger Universitätsprofessor an der Universität Modena und Reggio Emilia, sagte schmerzerfüllt gegenüber der „Gazzetta di Modena“:<BR \/><BR \/>„Sie hatte das Leuchten einer Frau in den Augen, die ein Kind erwartet – ein Leben, das mit der Mutterschaft vollkommen war. Und ein anderes Leben, das noch beginnen sollte – das ihres Sohnes, meines Enkels. Es ist eine ungeheure Tragödie, etwas, das sich nicht erklären lässt – ein verheerender Schmerz.“<BR \/><BR \/>Die Nachricht hat in Modena und darüber hinaus tiefe Betroffenheit ausgelöst. Freunde, Kollegen und Bekannte erinnern sich an Stefania als eine lebensfrohe, warmherzige und engagierte Frau, die sich mit unendlicher Freude und Liebe auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet hatte.<BR \/><BR \/>Die Beerdigung von Stefania Palmieri und ihrem Kind findet am Montagmorgen in Modena statt. Eine ganze Stadt trauert um zwei Leben, die viel zu früh endeten – ein unfassbares Ende einer Geschichte, die gerade erst beginnen sollte.