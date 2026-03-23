Das Unglück ereignete sich gegen 8 Uhr in einem Betrieb im Ortsteil Caselle di Selvazzano bei Padua. Das Opfer, der aus Senegal stammende Mamour Mbow Pape, geriet in eine Maschine, die er bediente, und erlitt tödliche Verletzungen.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Ermittlungen arbeitete der Mann an einer Anlage zum Abrollen und Schneiden von Blechen. Als er offenbar fehlendes Schmiermittel nachfüllen wollte, wurde er in einem Zylinder der Maschine eingeklemmt und starb noch am Unfallort.<BR \/><BR \/>Ein Kollege verletzte sich leicht an der Hand, als er versuchte, dem 22-Jährigen zu helfen. Einsatzkräfte sowie Arbeitsschutzbehörden nahmen Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und leitete eine Untersuchung ein. Der tödliche Unfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Fälle ein, die in der Provinz gemeldet wurden. So gab es seit Jahresbeginn bereits vier tödliche Arbeitsunfälle in der Gegend, beklagen die Gewerkschaften. Sie forderten mehr Kontrollen in den Firmen. Die Sicherheit der Arbeitskräfte müsse stets garantiert werden.<BR \/><BR \/>„Mamour war ein guter Mensch, immer freundlich. Neben der Arbeit hat er auch studiert. Wir sind am Boden zerstört“, sagte ein Freund des Toten. Auch der Vater des jungen Mannes kam zum Unglücksort, äußerte sich jedoch nicht, nachdem er den Leichnam seines Sohnes gesehen hatte.<BR \/><BR \/>Der 22-Jährige lebte in Padua und arbeitete seit etwa zwei Jahren in dem Unternehmen. Er hatte seine Schicht erst kurz zuvor angetreten, als es zum Unfall kam. Die Leiche wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung überführt. Ermittler befragten bereits Firmeninhaber und Arbeitskollegen, um den Unfallhergang zu klären.