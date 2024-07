Furkelpass: Motorrad gegen Auto – Fahrer leicht verletzt

Der Alarm ging um 14.19 Uhr ein. Ein Motorrad und ein Auto waren am Furkelpass bei Kilometer 18 bei der Abzweigung zur Rarastraße seitlich zusammengeprallt. Der Motorradfahrer aus Deutschland stürzte und verletzte sich leicht.Die Einsatzkräfte versorgten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bruneck.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Enneberg, das Weiße Kreuz und die Behörden.