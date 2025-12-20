Im Rahmen der Initiative unterstützen die Mannschaften das seit mehreren Jahren bestehende Projekt „Zeit schenken“, das den Wert von Zeit, Aufmerksamkeit und gegenseitiger Unterstützung in den Mittelpunkt stellt.<BR \/><BR \/>Parallel dazu läuft eine koordinierte Social-Media-Kampagne auf Facebook und Instagram mit regelmäßigen Beiträgen bis März 2026. Ergänzend sind Reels mit Vereinsfotos geplant, um die Reichweite im Wipptal weiter zu erhöhen und alle Mannschaften – Frauen, Jugend und Herren – für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. <BR \/><BR \/>Ziel der Aktion ist es, Gemeinschaft zu stärken und die positive Kraft des Fußballs im Wipptal sichtbar zu machen.