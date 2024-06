Fußball: Sind Sie im EM-Fieber?

Neuauflage des Sommermärchens von 2006

Egal ob EM oder WM: Die Turniere der Fußballnationalmannschaften gehören zu den wichtigsten Sportereignissen der Welt. Millionen Menschen in ganz Europa verfolgen aktuell und in den kommenden Wochen den Wettstreit um die Fußballkrone in Europa.Am vergangenen Freitag ist die EM in Deutschland gleich furios gestartet: Die Heimelf aus Deutschland bezwang Schottland mit einer Glanzleistung 5:1. Auch die anderen Top-Teams sind nach Maß ins Turnier gestartet: Italien setzte sich mit 2:1 gegen Albanien durch, die Spanier bezwangen die Kroaten mit 3:0 und England holte mit einem 1:0 gegen Serbien ebenfalls 3 Zähler.Heute steigt ein weiterer Topfavorit ins Turnier ein: Um 21 Uhr trifft die französische Elf um Kylian Mbappè auf das österreichische Nationalteam.Gastgeberland Deutschland verhofft sich von dieser Heim-EM eine Neuauflage des deutschen Sommermärchens von 2006. Damals fand die WM in Deutschland unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ statt und sorgte für bahnbrechende Fußballbegeisterung im ganzen Land.