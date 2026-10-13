Der Quästor hat nach Abschluss der Ermittlungen zwei sogenannte DASPO-Maßnahmen gegen Fans des FC Modena erlassen. Die Stadionverbote beziehen sich auf Vorfälle während eines Fußballspiels am 12. September im Bozner Drusus-Stadion.<BR \/><BR \/>Ein 18-jähriger Fan aus der Provinz Modena erhielt ein dreijähriges Stadionverbot. Er soll sich im Gästesektor der Canazza-Tribüne an Auseinandersetzungen beteiligt haben. Laut Aussendung der Quästur gehörte er zu einer Gruppe, die durch aggressives Verhalten, Schubsereien und Rangeleien aufgefallen war. Im Zuge eines Streits mit anderen Fans soll der junge Mann versucht haben, einen anderen Fan mit der Faust zu schlagen. <BR \/><BR \/>Ein weiterer Anhänger des Gästeteams, ein 28-jähriger Mann aus der Emilia, erhielt ein Stadionverbot für sechs Jahre. Auch er befand sich im Gästebereich der Canazza-Tribüne. Nach Angaben der Polizei packte er im Verlauf der Auseinandersetzungen offenbar einen Fan an den Hals und stieß ihn so heftig, dass dieser das Gleichgewicht verlor und beinahe auf weitere Zuschauer in den darunterliegenden Reihen stürzte. Anschließend soll er sich bedrohlich einem weiteren Fan genähert haben. Andere Zuschauer konnten eingreifen und eine weitere Eskalation verhindern.<BR \/><BR \/>Die beiden Stadionverbote untersagen den betroffenen Fans für drei beziehungsweise sechs Jahre den Besuch von Fußballveranstaltungen im In- und Ausland.