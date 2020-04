Fußballspiel trotz Ausgangssperre: Carabinieri warnen erneut

Trotz der verschärften Maßnahmen in Zeiten von Corona haben sich am Sonntag mehrere Jugendliche auf einem Sportplatz in Bozen zum Fußballspielen getroffen. Beim Eintreffen der Carabinieri nahmen alle Beteiligten Reißaus – von einer Verfolgung sahen die Ordnungshüter ab.