<b>Von Johannes Vötter<\/b><BR \/><BR \/>Vorab Entwarnung für alle „Smartphone-Walker“: Wer seine Augen beim Gehen und sogar beim Überqueren einer Straße nicht vom Handy-Display lassen kann, spielt zwar mit seinem Leben. Aber 75 Euro Bußgeld wird es dafür nun doch nicht geben. <BR \/><BR \/>Denn – wie es letzthin aus Rom hieß – dieser Paragraf wurde nach viel Wehgeschrei wieder aus der geplanten Novelle der Straßenverkehrsordnung gestrichen. Davon abgesehen soll diese Reform, die am 14. Oktober vom Ministerrat in erster Lesung behandelt wurde, Fußgänger definitiv stärker in die Verantwortung nehmen.<h3>\r\nMehr Schutz durch mehr Aufmerksamkeit<\/h3>Geht es nach Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega), verfolgt die neue Straßenverkehrsordnung grundsätzlich das Ziel, die Zahl der Unfälle zu senken und das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer berechenbarer zu machen. Das gilt auch für Fußgänger: Diese sollen künftig stärker darauf achten, ob sie vor dem Betreten eines Schutzweges von herannahenden Fahrzeuglenkern tatsächlich wahrgenommen werden. Auch sollen plötzliche Richtungswechsel oder überraschende Bewegungen vermieden werden.Vorgesehen ist also eine konsequentere Nutzung von Schutzwegen. Besonders an Kreisverkehren, Kreuzungen und größeren Plätzen sollen vorhandene Übergänge genutzt werden.<BR \/><BR \/>Für Diskussionen sorgt eine weitere Maßnahme: Auf unbeleuchteten Überlandstraßen könnten reflektierende Elemente oder Warnkleidung verpflichtend werden, damit Fußgänger bei Dunkelheit früher erkannt werden. Die für Verstöße vorgesehenen Bußgelder sind saftig <i>(siehe Infografik unten)<\/i> und können sich bei besonders schweren Vergehen verdoppeln. Unverändert bleibt aber die grundsätzliche Verantwortung der Autofahrer. Wer sich einem Schutzweg („Zebrastreifen“) nähert, muss weiterhin die Geschwindigkeit reduzieren und Fußgängern Vorrang gewähren.<h3>\r\nWie aber wird das im Verkehrsalltag kontrolliert?<\/h3>Grundsätzlich gilt: Bis diese Pläne auf Italiens Straßen gelten, dauert es. Vorerst gilt der 1. Jänner 2028 als geplanter Stichtag des Inkrafttretens der neuen Normen. Immer vorausgesetzt, die Reform wird bis Ende April von Senat, Kammer und Ministerrat abgesegnet. Wobei sich im Detail noch einiges ändern kann. So werden etwa in Rom verschiedene technische Systeme zur Überwachung solcher Verstöße diskutiert; weiters soll demnächst die Regionenkonferenz mit den Neuregelungen befasst werden. Schließlich geht es hier um die Arbeitsrealität auf Ebene der Ortspolizei.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381938_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für Ortspolizeichef Christian Carli jedenfalls sind all diese Maßnahmen in direktem Zusammenhang mit manchen Verkehrsunfällen zu sehen. „Nicht immer liegt bei einer Kollision auf einem Zebrastreifen die Schuld automatisch beim Autofahrer“, sagt er. Komme es zu einem Unfall, könne auch ein Fußgänger Mitschuld tragen. Der Vorrang am Schutzweg bedeute nämlich nicht, dass die Verkehrssituation völlig außer Acht zu lassen sei.Befürchtungen, die Ortspolizei werde künftig an Zebrastreifen „lauern“ und das Fußgängerverhalten kontrollieren, weist Carli indes zurück. „Es gibt Wichtigeres zu kontrollieren“, betont er. <BR \/><BR \/>Das Hauptproblem bestehe eher darin, dass viele Fahrzeuglenker den Fußgängern keinen Vorrang gewährten. Die neuen Regeln seien also weniger als Kontrollauftrag zu verstehen, sondern als Orientierung für die Bewertung konkreter Unfälle. Denn im Verkehrsalltag seien einige sehr gefährliche Verhaltensweisen zu beobachten: „Manche Fußgänger verlassen sich darauf, dass Autofahrer schon anhalten werden. Andere wiederum sind durch Handy oder Kopfhörer abgelenkt, nehmen den Verkehr oft nur eingeschränkt wahr.“ Gerade deshalb sei die Verkehrserziehung nach wie vor zentral, so Carli, aus dessen Sicht den Erwachsenen hier eine besondere Rolle zukomme: „Kinder schauen nicht nur nach links und rechts, sie schauen auch auf uns. Wir alle haben da eine große Vorbildfunktion.“<h3>\r\nKritik und Zweifel ander politischen Denke<\/h3>Am grundsätzlichen Denkansatz sowie am politischen Hintergrund der neuen Fußgängerregeln stört sich hingegen Olivia Kieser. „Sicherheit löst man nicht mit Strafen“, befindet die gebürtige Meranerin. Sie ist als Mobilitätsmanagerin an der Universität für Bodenkultur Wien tätig und begleitet als selbstständige Beraterin Südtiroler Gemeinden bei der Erarbeitung von Mobilitätsplänen. Aus ihrer Sicht drohen Fußgänger und Radfahrer so weiter unter Druck zu geraten, obwohl nachhaltige Mobilität gestärkt werden müsste. Aus ihrer Sicht ein Paradoxon, denn Italien habe noch viel aufzuholen. Und diese Reform gehe nun in eine ganz andere Richtung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381941_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kieser verweist hier auf das Gesetzesdekret von 2020, mit welchem u.a. neue Radfahrstreifen, Schulzonen und Möglichkeiten zum Radfahren gegen die Einbahn geschaffen wurden. Damals seien Fachleute eingebunden und langfristige Ziele verfolgt worden. Diese strategische Ausrichtung fehle jetzt aber: „Es wirkt, als reagiere Verkehrsminister Matteo Salvini auf einzelne Vorfälle und die jeweilige öffentliche Stimmung.“<BR \/><BR \/>Dass Menschen vor dem Überqueren links und rechts schauen oder bei Dunkelheit besser auf sich aufmerksam machen sollten, stellt Kieser gar nicht infrage. Aber sie befürchtet, dass diese Reform die Verantwortung verschiebt: „Wer zu schnell über einen Zebrastreifen geht, kann so nach einem Unfall leichter mitverantwortlich gemacht werden. Das ändert aber wenig an den eigentlichen Sicherheitsproblemen im Alltagsverkehr. Denn der Fußgänger trägt ja mit seinem Leben die Verantwortung, wenn er sich falsch verhält.“ Auch die effektive Kontrolle hält sie für kaum praktikabel und sieht darin keinen Weg zu mehr Sicherheit auf den Straßen: „Die bestehenden Gesetze sind durchaus ausreichend, um wirkliches Fehlverhalten von Radfahrern und Fußgängern zu ahnden.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381944_image" \/><\/div>