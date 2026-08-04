Der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-fussgaengerin-angefahren-und-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-fussgaengerin-angefahren-und-lebensgefaehrlich-verletzt">Unfall <\/a>ereignete sich am 27. Juli gegen 11.30 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen der Freiheitsstraße und Vergilstraße in Bozen. Ersten Rekonstruktionen zufolge wollte die einheimische Frau gerade die Straße überqueren, als sie aus bisher unbekannter Ursache von einem Pkw angefahren wurde. Nach der Erstversorgung wurde sie lebensgefährlich verletzt ins Bozner Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte am Dienstag den Kampf um ihr Leben verloren haben. <BR \/><BR \/>Derzeit Gott sei Dank nicht mehr in Lebensgefahr schwebt der 21-Jährige Eisacktaler, der am Sonntag bei einem E-Bike-Unfall in <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/spiluck-21-jaehriger-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/spiluck-21-jaehriger-in-lebensgefahr">Spiluck<\/a> schwerst verletzt worden war. Er wird auf der Landesintensivstation in Bozen behandelt.