Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt, wird die Aktion in Zusammenarbeit mit der Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente durchgeführt. Am Aktionstag werden ehrenamtliche Helfer des Tierschutzverbandes von 10 Uhr bis 18.30 Uhr vor Ort im WaltherPark in Bozen (sowie in insgesamt 142 weiteren Esselunga-Filialen) präsent sein.<BR \/><BR \/>Kunden, die den Tieren helfen möchten, können direkt im Supermarkt Tiernahrung erwerben und diese den Freiwilligen übergeben. Die gesammelten Spenden kommen Hunden und Katzen in schwierigen Situationen zugute.<BR \/><BR \/>Mit der Initiative möchte Esselunga jene Vereine und Organisationen konkret unterstützen, die sich täglich um ausgesetzte oder in Not geratene Tiere kümmern.