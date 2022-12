Futura-Förderpreis für junge Südtiroler im Ausland verliehen

Futura-Förderpreis an 2 Frauen und einem Mann verliehen

Start-up-Preis an Anna Oberthaler verliehen

An diesem Dienstag wurden die Auszeichnungen, die im 2-Jahres-Rhythmus vergeben werden, den Preisträgern im Gustelier-Atelier für Geschmackserfahrung des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) in Bozen überreicht. Der Futura-Förderpreis wurde 1990 ins Leben gerufen. Rund 80 Südtiroler im Ausland sind bisher prämiert worden, so eine Aussendung des HGV.„Futura ist eine Idee, bei der schon der Name verrät, wofür sie steht: die Zukunft der jungen Südtiroler im Ausland zu fördern. Der Preis ist ein Zeichen der Wertschätzung“, freute sich die Juryvorsitzende Inga Hosp. „Es ist wichtig, dass die jungen Südtiroler in die Welt hinaus gehen, aber auch, dass die Verbindung zur Heimat nicht abbricht“, betonte auch HGV-Präsident Manfred Pinzger. Es sei nicht nur eine Herausforderung, sondern vielmehr eine Freude, junge Talente in der Welt ausfindig zu machen, fügte Pinzger hinzu, und dankte Inga Hosp für ihre Tätigkeit als Vorsitzende der Jury.Ein junger Mann sowie 2 Frauen konnten sich heuer über den Futura-Förderpreis freuen.Alexander Haumer aus Bozen ist plastisch-rekonstruktiver Chirurg in Basel. Ihm ist es gemeinsam mit seinem Team am Universitätsspital Basel weltweit erstmals gelungen, den Oberkiefer einer an Krebs leidenden Patientin mittels eines Knochen-Muskel-Schleimhauttransplantats wiederherzustellen.Wissenschaftlerin Carmen Stecher aus Reschen ist im Bereich der Tumorimmunologie am Krebsforschungszentrum der Medizinischen Universität in Wien tätig. In erster Linie betreibt sie Grundlagenforschung, sie will neue Mechanismen entschlüsseln, die zukünftig vielleicht zur Prävention und Behandlung von Krankheiten beitragen.Die Umweltsozialwissenschaftlerin Viktoria Cologna aus Bozen erforscht, wie sich Menschen angesichts des Klimawandels verhalten und welche Faktoren zu mehr individuellem und kollektivem Klimaschutzverhalten führen und setzt sich auch in Südtirol engagiert für den Umweltschutz ein.Zudem wurde ein Start-up-Preis an Anna Oberthaler aus Glurns verliehen. Sie arbeitet als Creative Director für digitale Plattformen und lebt derzeit in den Niederlanden.Die Initiative verfolgt das Ziel, junge Menschen auf ihrem Karriereweg im Ausland nicht nur finanziell, sondern auch ideell zu unterstützen. Getragen wird der Förderpreis von der Verlagsanstalt Athesia, der Tageszeitung Dolomiten, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Spezialbier-Brauerei Forst, der Lebensmittelkette Aspiag Despar und vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV). Partner der Initiative sind Eurac Research und der Verein „Südstern – Das Netzwerk für Südtiroler im Ausland“.