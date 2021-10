G20: Staats- und Regierungschefs werfen Münze in Trevi-Brunnen

Gemäß der Tradition werfen Besucher, in der Hoffnung, wieder einmal nach Rom zu kommen, eine Münze über die Schulter in das Becken der Fontana di Trevi, den mit 50 Metern Breite größten Brunnen Roms und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten.Die Politiker verwendeten für den Wurf eine Euro-Münze mit dem Bild von Leonardo da Vincis Meisterwerk, dem Vitruvianischen Menschen. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Szene von den umliegenden Terrassen und Fenstern der Paläste aus. Strenge Sicherheitsvorkehrungen wurden im Zentrum Roms ergriffen. Teile des Stadtzentrums wurden abgesperrt. Hubschrauber überflogen das Gebiet.Nach dem Wurf der Münze und dem Gruppenfoto fuhren die Staats-und Regierungschefs zum Gipfelgelände im Kongresszentrum „La Nuvola“ im römischen Viertel EUR. Hier finden am Sonntag weitere Diskussionsrunden statt. Am Nachmittag soll der Gipfel gegen 16.00 Uhr mit Pressekonferenzen der Teilnehmer enden.Der Trevi-Brunnen erlebt vor allem seit der im November 2015 abgeschlossenen Restaurierung ein Hoch. Auch dank der neuen Beleuchtung kommen die Figuren des Brunnens sehr gut zur Geltung. 100 LED-Lampen wurden an strategischen Punkten positioniert, um die künstlerische Struktur in all ihrer Pracht hervorzuheben. Die Restaurierungsarbeiten des Meisterwerks des italienischen Architekten Nicolo Salvi (1697-1751) dauerten fast 2 Jahre.Nicht zuletzt auch der Film „La dolce Vita“ („Das süße Leben“) von Federico Fellini, mit der nachts im Brunnen badenden Anita Ekberg, machte die Fontana di Trevi weltbekannt. Vor der Pandemie zählte er mit 3 Millionen Besuchern pro Jahr zu den beliebtesten Monumenten der Welt.

apa