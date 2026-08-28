Der Jurist Gabriele Giovannetti Melchiorri tritt damit die Nachfolge von Vincenzo Gullotta an, der seit dem 1. Mai übergangsweise die Leitung des Ressorts Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung sowie der Abteilung Italienische Kultur inne gehabt hatte. Er hatte damit Antonio Lampis ersetzt, der in den Ruhestand getreten war.<BR \/><BR \/><BR \/>„Mit dieser Ernennung stärken wir die Abteilung und schaffen die Voraussetzungen, um die Arbeit, die wir derzeit vorantreiben, kontinuierlich fortzuführen und weiter auszubauen“, unterstreicht der Landesrat für Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung, Marco Galateo. „Gabriele Giovannetti Melchiorri bringt fundierte Managementkompetenzen, Planungskompetenz und eine ergebnisorientierte Vision mit. Kultur und Wirtschaftsentwicklung sind zwei strategische Bereiche, die immer stärker miteinander in Dialog treten können und müssen.“ <BR \/><BR \/>Innovation, Kreativität, die Attraktivität des Standorts und die Unterstützung des wirtschaftlichen Gefüges seien Teil ein und derselben Wachstumsstrategie. „Ich bin überzeugt, dass Gabriele Giovannetti Melchiorri diese Aufgabe mit Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist wahrnehmen wird“, schließt Galateo.