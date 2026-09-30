Das Thema schwelte schon lange. Ein medialer Rundschlag Morandells gegen Landesregierung und Koalition mit FdI vor einigen Tagen brachte das Fass aber wohl zum Überlaufen.<BR \/><BR \/>Als erste Nicht-Gewählte auf der SVP-Liste verpasste Morandell 2023 den Einzug in den Landtag um 69 Stimmen. Kurz darauf wird die ehemalige Volksanwältin auf Vorschlag von Landeshauptmann Kompatscher zur Generalsekretärin der Region ernannt – ihre politischen Ambitionen aber gibt sie nicht auf.<BR \/><BR \/>2024 wird sie Vorsitzende der sozialen Mitte in der SVP (vormals Arbeitnehmer). Als solche dürfte sie 2028 wohl erneut für den Landtag kandidieren. Darauf jedenfalls weisen ihre zahlreichen Stellungnahmen in den sozialen Medien hin, wobei sie mit Kritik nicht spart.<BR \/><BR \/>Zuletzt geschah dies vor Kurzem in einem Interview, in dem sie die mangelnde Einbindung der Basis in der SVP anprangert und das Bild einer Führung zeichnet, die zunehmend Gefahr laufe, den Kontakt zur Realität und den Problemen der Menschen zu verlieren. <BR \/><BR \/>Landesrat Luis Walcher bekommt in Sachen Bettenstopp sein Fett ab, und Landesrätin Rosmarie Pamer wird als zu langsam bei der Pflegeeinstufung gegeißelt. Insgesamt lebe die Landesregierung „in einer Blase“. Besonders heftig fiel ihr Sager zum italienischen Koalitionspartner Fratelli d'Italia aus. Diese seien ihr „zuwider“. Mit dieser Koalition könne sie „nichts anfangen“. Lieber als eine Koalition mit den Fratelli hätte sie eine Regierung mit Sven Knoll (STF). <h3>\r\nSchützenhilfe von Pramstraller<\/h3>Schützenhilfe kommt von ihrem Vize, Andreas Pramstraller. Er forderte die Einberufung des Koalitionsausschusses, um zu klären, ob es eine weitere Zusammenarbeit mit Fratelli d'Italia und Freiheitlichen aufgrund ihrer Nähe zur AfD geben könne.<BR \/><BR \/>„Pramstraller ist in keiner Funktion, um dies zu fordern“, stellt SVP-Landessekretär Harald Stauder klar. Morandell habe im Podcast „Dinge einfach so dahergesagt“. Bevor man die eigenen Leute an den Pranger stelle, sollte man aber die Fakten checken. In den ersten neun Monaten 2026 hätten die Landesräte im Schnitt 500 öffentliche Termine pro Kopf wahrgenommen – also zwei pro Tag, so Stauder. Da könne man kaum behaupten, dass ihnen der Kontakt zum Bürger fehle. Die SVP brauche italienische Koalitionspartner. „Knoll ist zwar sehr wendig, aber selbst ihn kann man nicht zum Italiener machen“, meint Stauder.<BR \/><BR \/>Dicker kommt es für Morandell von italienischer Seite. „Ich habe das Thema in der Landesregierung aufgeworfen“, so Landesrat Marco Galateo. Morandell sollte als Generalsekretärin der Regionalregierung abberufen werden oder korrekterweise selbst den Hut nehmen. „Sie hat sich entschieden, Politik zu machen, beteiligt sich aber als SVP-Funktionärin ständig an politischen Debatten – was ihr gutes Recht ist. Dann kann sie nicht weiter die höchste Position der regionalen Verwaltung mit einem Gehalt von 240.000 Euro bekleiden“, betont Galateo.<h3>\r\nMorandell legt Aufgaben bei Region nieder<\/h3>Dieser steigt in eine Diskussion ein, die Landeshauptmann Kompatscher bereits seit Längerem mit Morandell führt. Kompatscher spricht offen von einer „Inkompatibilität“ zwischen Morandells politischer Arbeit für die soziale Mitte in der SVP und ihrem Job als Spitzenbeamtin der Region. „Es entstehen zwangsläufig immer wieder Interessenkonflikte, die in erster Linie die Betroffene selbst lösen muss. Morandell ist sich dessen bewusst. Ich bin sicher, dass sie damit gut umgehen wird und dazu auch keine Zurufe von außen braucht“, so Kompatscher.<BR \/><BR \/>Dies ist nun tatsächlich der Fall. Wie Gabriele Morandell gestern Abend uns gegenüber bestätigte, werde sie ihre Aufgabe bei der Region niederlegen und eine andere berufliche Herausforderung annehmen. „Mir ist bewusst, dass es eine Unvereinbarkeit zwischen meinem politischen Wirken und meiner Funktion in der Region gibt, und ich werde sie auf Wunsch des Landeshauptmanns lösen“, so Morandell. Welcher Arbeit sie künftig nachgehen wird, werde sie „in den nächsten Tagen bekannt geben.“ <BR \/><BR \/>Morandell ist gebürtige Kaltererin und lebt in Brixen. Nach dem Rechtsstudium in Innsbruck war die 58-Jährige im Rechtsamt der Gemeinde Kastelruth, der Uni Bozen, als Vize-Generalsekretärin der Gemeinde Brixen und elf Jahre als Volksanwältin tätig.