<BR \/><BR \/>Die Carabinieri intensivierten im Sommer bekanntlich die Kontrollen auf Berg- und Passstraßen – und stießen zuletzt im Gadertal vermehrt auf Verkehrssünder. <BR \/><BR \/>So wurden an den beiden vergangenen Wochenenden insgesamt 322 Fahrzeuge angehalten – 117 davon waren Motorräder. Dabei ahndeten die Beamten rekordverdächtige 113 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. <h3>\r\nFast jeder zehnte Fahrer verlor Führerschein<\/h3>Die Verstöße führten zum Entzug von insgesamt 494 Führerscheinpunkten, die meisten Strafen wurden wegen gefährlicher Überholmanöver ausgestellt. Und mit 29 eingezogenen Führerscheinen verlor fast jeder zehnte kontrollierte Verkehrsteilnehmer seinen „Lappen“.