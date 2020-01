Gadertal: Bei Klettertour abgestürzt

Die junge Frau war am Wasserfall oberhalb von Kolfuschg (Gemeinde Corvara) zum Eisklettern. Sie hatte sich bereits abgeseilt und wollte wieder ins Tal absteigen. Dabei dürfte sie gestolpert sein. In der Folge stürzte sie rund 20 Meter in die Tiefe. Ihr Kletterpartner schlug Alarm.





Die 23-Jährige zog sich Verletzungen an Oberschenkel und Kopf zu. Das Team des Rettungshubschraubers Aiut Alpin Dolomites barg die Verletzte per Seilwinde und brachte sie ins Bozner Krankenhaus.

d/em