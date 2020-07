Gadertal: Bernardis 2. Test negativ – doch das ändert nichts

„Ein positiver Befund bei einem Nasen-Rachen-Abstrich ist ein 100-prozentig zuverlässiges Ergebnis“, sagt Dr. Franzoni von der Corona-Taskforce. Ein negatives Ergebnis hingegen nicht.Und so steht im Fall des Gadertaler Quarantänebrechers bisher nur fest, dass er zum Zeitpunkt des ersten Tests mit Sicherheit DNA des Virus im Mund-Rachen-Raum hatte.Nachdem ihm das mitgeteilt worden war und er sich in häusliche Quarantäne begeben hätte müssen, setzte sich der 24-Jährige, wie berichtet , jedoch über die Verordnung hinweg, ging weiterhin zur Arbeit und feierte mit Freunden. Zudem wurde er in mehreren Lokalen des Gadertals gesichtet – immer ohne Mund-Nasen-Bedeckung.Mittlerweile hat Bernardi sein Amt als Direktor des Tourismusvereins Badia/Abtei niedergelegt. Die Empörung im Tal ist groß, wie auch der Videobericht von „Südtirol heute“ zeigt.

stol/d