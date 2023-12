Die Straße war für rund 2 Stunden blockiert. - Foto: © FFW

Der Bus kam ins Rutschen und geriet gegen das Auto. - Foto: © FFW

Der Linienbus war auf der Gadertaler Straße taleinwärts unterwegs, als er gegen 18 Uhr in einer Kurve zwischen Pederoa und Pedratsches ins Rutschen kam und gegen ein Auto stieß. An ein Weiterkommen für den Bus war nicht mehr zu denken, da auch Passagiere an Bord waren, die glücklicherweise unverletzt blieben.Die Freiwilligen Feuerwehren von Abtei und Wengen rückten sofort aus. Beim Eintreffen der Wehren hatte sich aber schon ein längerer Stau gebildet und weitere Fahrzeuge hatten sich festgefahren. Auch der Straßendienst konnte nicht mehr vorbei.Die Wehrleute legten den Bus frei und zogen ihn mit dem Rüstwagen über die an der Stelle steilen Straße. Danach befreiten sie noch weitere Autos, die nicht mehr weiterkamen.Im Einsatz standen neben den Feuerwehren von Abtei und Wengen auch die Carabinieri.