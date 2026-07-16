Ein älteres Paar aus Abtei saß im Auto. Der Fahrer soll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und ins Schleudern geraten sein. Die Frau wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Auto kam dann anscheinend wieder auf der Straße zum Stillstand – laut ersten Angaben zum Unfall. <BR \/><BR \/>Der Fahrer ist unverletzt, aber die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites ins Bozner Spital geflogen. Im Einsatz waren auch die Bergrettung Hochabtei, die Bergrettung der Finanzpolizei und die Feuerwehr Stern.