Gadertal: Mann stürzt vom Dach – erheblich verletzt

Der Mann, er soll um die 60 Jahre alt sein, stürzte in St. Kassian vom Dach seines Hauses 8 bis 10 Meter in die Tiefe. Unbestätigten Informationen zufolge dürfte der Mann auf dem die Sonnenkollektoren vom Schnee befreit haben und in der Folge aus noch unbekannter Ursache ausgerutscht sein.Das Weiße Kreuz Alta Badia kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 brachte ihn anschließend ins Bozner Krankenhaus. Die Carabinieri haben die Unfallerhebungen aufgenommen.

am