<BR \/><BR \/>Auf der Gadertaler Straße bei Zwischenwasser Richtung Sankt Martin in Thurn, dort, wo die Fahrbahn derzeit wegen Wald- und Hangsicherungsarbeiten gesperrt ist, ereignete sich der Arbeitsunfall am Samstag. <BR \/><BR \/>Der betroffene Waldarbeiter war mit Kollegen damit beschäftigt, Bäume im Hang etwa 50 Meter oberhalb von der Straße zu fällen. Ersten Informationen zufolge soll ein Baumwipfel den Waldarbeiter dabei am Kopf getroffen und verletzt haben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305840_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seine Kollegen setzten sofort den Notruf ab – die Bergrettung Enneberg sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2 rückten aus. Laut Informationen der Einsatzkräfte hatte der Mann eine Kopfverletzung erlitten, war aber während der Rettungsaktion bei Bewusstsein. <BR \/><BR \/>Der Waldarbeiter wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht – indes nahm die Finanzpolizei Bruneck die Erhebungen zum Arbeitsunfall auf.