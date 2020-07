Gadertaler Straße zwischen St. Lorenzen und Zwischenwasser wieder offen

Wie Landesrat Daniel Alfreider bekannt gab, ist die Straße am Montagvormittag wieder freigegeben worden, nachdem die nötigen Sicherungsarbeiten abgeschlossen sowie Kontrollen durchgeführt waren.Teilweise wird der Verkehr ins und aus dem Gadertal jedoch noch mittels Einbahn geregelt.Ebenfalls geöffnet werden konnte die Gemeindestraße zwischen St. Vigil und Pederü in Enneberg. Jene von Welschellen nach Onach ist hingegen noch gesperrt.Aufgrund der starken Unwetter in der vergangenen Woche waren auf das Land verteilt zahlreiche Blockaden im Straßenverkehr nötig geworden.

