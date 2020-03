Gänsbacher: „Junge Menschen stellen größte Gefahr dar“

Die Situation in Bergamo sei dramatisch, so Gänsbacher. Über 40 Ärzte seien dort bereits gestorben, das Sanitätssystem sei zusammengebrochen. „Wenn wir nicht ein 2. Bergamo werden wollen, dann müsst ihr euch an die Regeln halten“, appellierte Gänsbacher.Vor allem auch junge Menschen seien vom Virus betroffen. „Hauptträger“ des Virus sind die 20 bis 30-Jährigen, betonte Gänsbacher. Diese stellen laut Gänsbacher die größte Gefahr dar was Neuinfektionen betreffe.Häufig sei der Krankheitsverlauf bei jüngeren Patienten zwar symptomfrei, es gebe aber viele kritische Fälle. Auch für junge Patienten könnte der Krankheitsverlauf tödlich sein. Es gebe zig Fälle in ganz Europa, „wo junge Menschen an Beatmungsgeräten hängen“, so Gänsbacher.Das Coronavirus könne nur im Menschen leben. Wenn ein Infizierter eine weitere Person treffe und diese infiziert, „dann lebt das Virus 20 Tage in diesem weiter“, erklärte Gänsbacher, warum es so wichtig sei durch strikte Kontaktvermeidung die Infektionskette zu brechen.„Wenn wir alle Südtiroler in die Wohnungen sperren für rund ein Monat hätte das Virus keine Chance“, erklärte Gänsbacher. Der Mensch sei derjenige „der dem Virus erlaubt weiterzuleben“ und habe die Macht über das Virus. Daher müsse man sich strikt an alle Vorbeugungsmaßnahmen halte. „Der Mensch entscheidet ob dieses Problem in Südtirol gewaltige Ausmaße erreicht, oder ob man es kontrollieren kann“, so Gänsbacher.Der „Peak“ an Infizierten, also der Höhepunkt der Coronavirus-Krise in Südtirol, sei laut Gänsbacher erst in einigen Wochen, Mitte April, zu erwarten.

am