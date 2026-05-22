<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr morgens. Ein Mann aus Gaid war damit beschäftigt, die Böschung oberhalb seines Hauses zu mähen, als er plötzlich ausrutschte. Dadurch stürzte er rund zwei Meter in die Tiefe auf die darunterliegende Straße – und zwar mit dem Kopf voraus. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Sofort eilten die Freiwillige Feuerwehr von Perdonig, das Weiße Kreuz und der Notarzt dem Verunfallten zu Hilfe. Auch die Carabinieri waren vor Ort. Nach der Erstversorgung wurde der Mann, der um die 60 Jahre alt ist, ins Bozner Krankenhaus gebracht.