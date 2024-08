Gais: Carabinieri schnappen 2 Drogendealer

Weitere Drogen bei Hausdurchsuchung entdeckt

Die Carabinieri Bruneck führten bereits am vergangenen Mittwoch Kontrollen in Gais durch, als ihnen ein 30-jähriger Einheimischer – wegen verschiedener Drogendelikte war er bereits polizeibekannt – durch nervöses Verhalten auffiel.Als die Ermittler die Wohnung des Mannes betraten, stürmte plötzlich ein 43-Jähriger in Richtung Badezimmer, um auf der Toilette eine Packung Drogen zu entsorgen. Die Carabinieri reagierten prompt, konnten den Mann stoppen und eine Packung mit rund 10 Gramm Haschisch sicherstellen.Bei der anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Militärs weitere 30 Gramm Haschisch und 15 Gramm Kokain sowie etwa 9 Gramm pulverförmiger Substanz, die in einem Glasbehälter auf dem Regal über der Küche versteckt waren.In einem Nachttisch im Schlafzimmer fanden die Carabinieri 12 Flaschen Methadon, wobei keiner der beiden Männer ein Rezept für Methadon hatte. Versteckt in einem Müllsack fand die Polizei zudem eine Präzisionswaage und Material zum Verpacken der Drogen Beide Männer wurden wegen Besitzes und Verkaufs von Drogen in angezeigt.