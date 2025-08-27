Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr im Wald zwischen Oberwielenbach und Tesselberg. Der Mann war allein im Wald beschäftigt gewesen, konnte jedoch trotz seiner Verletzungen noch selbst einen Bekannten telefonisch verständigen, der sich in der Nähe aufhielt. <BR \/><BR \/>Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war gestern nicht klar. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte muss jedoch angenommen werden, dass der Mann von einem Baumstamm oder schweren Ast am Kopf getroffen wurde und in der Folge ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Olang und der Notarzthubschrauber Pelikan 2.