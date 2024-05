Galsaun: Crash auf der Vinschger Straße – 5 Verletzte

Die beiden Autos prallten fast frontal zusammen. - Foto: © FFW Galsaun

Passiert ist der Unfall gegen 13.45 Uhr nahe der Tankstelle Q8. Die beiden Autos mit deutschem Kennzeichen prallten fast frontal zusammen. Zunächst wurde das Schlimmste befürchtet, mehrere Einsatzkräfte rückten sofort aus.Der Unfall endete glücklicherweise glimpflich. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge mussten zwar mit hydraulischem Werkzeug von der Feuerwehr befreit werden, wurden aber nicht schwerer verletzt. Insgesamt wurden 5 Insassen an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in die Krankenhäuser von Meran und Schlanders gebracht. Auch ein 6-jähriges Kind war unter den Verletzten.Für die Dauer des Einsatzes blieb die Straße gesperrt. Lange Staus in beiden Richtungen waren die Folge.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Galsaun , das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Carabinieri und der Straßendienst.