Galvanistraße: Sasa-Bus und 2 Autos in Unfall verwickelt – 6 Verletzte

Die Bozner Stadtpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. - Foto: © DLife/Rosario Multari

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werden die Ermittlungen zeigen, mit denen die Bozner Stadtpolizei betraut ist.Der junge Mann am Steuer des weißen Ford Fiesta hatte offenbar versucht, eine Kollision mit dem Sasa-Bus zu vermeiden und war dabei frontal auf einen entgegenkommenden dunkelgrauen Golf geprallt, an dessen Steuer eine Frau saß.Die beiden Autolenker wurden leicht verletzt.Leicht verletzt wurden ebenfalls 4 Insassen des Busses, die durch das starke Abbremsen nach vorne stürzten: eine Frau und eine Familie mit einem kleinen Kind.Die Einsatzkräfte von Rotem und Weißem Kreuz mit Notarzt versorgten sie an der Unfallstelle und brachten sie ins Bozner Krankenhaus. Der Busfahrer hatte einen Schock erlitten.Im Wochenendverkehr sorgte der Unfall auf der Hauptverbindung in Bozen Süd für einige Verkehrsbehinderungen. Doch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten die Unfallstelle nach den Aufräumarbeiten rasch wieder freigeben.Der Bus, der bei dem Unfall einige Schrammen erlitten hatte, war weiterhin fahrtüchtig und konnte seine Fahrt mit einem Ersatzfahrer fortsetzen.