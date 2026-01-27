Wie Rai Alto Adige berichtet, lebte der Mann in einem Privathaus in einem kleinen Abstellraum ohne Heizung, der unter einer Treppe eingerichtet war. Zum Heizen benutzte er einen Holzkohleofen. <BR \/><BR \/>Der Leichnam wurde am 23. Jänner gefunden. Er soll an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben sein. Das Unglück wurde von zwei anderen Migranten entdeckt, die in einem anderen Teil des Gebäudes wohnten, da sie ihn seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten. Sie hatten daher an seine Tür geklopft, aber keine Antwort erhalten.<BR \/><BR \/>Als Carabinieri und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, fanden sie die Leiche. Der Mann war bereits seit mehreren Tagen tot. Die Carabinieri untersuchen auch die Bedingungen, unter denen die Ausländer in dem Haus lebten.