<BR \/>Der heutige Freitag bot Kaiserwetter und ideale Bedingungen für eine Radtour – eines der beliebtesten Ziele für passionierte Radler ist der Gampenpass oberhalb von Tisens. Genau dort, auf der Höhe der Tisner Fraktion Gfrill, hat sich gegen 15 Uhr ein Unfall ereignet. <BR \/><BR \/>Ein junger Radfahrer – Geburtsjahr 1997 – aus Österreich soll ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Dabei hat er sich erhebliche Verletzungen zugezogen. Das Weiße Kreuz brachte den Mann umgehend ins Meraner Krankenhaus. Auch die Carabinieri waren vor Ort.