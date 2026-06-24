Der Unfall ereignete sich um 16.20 Uhr auf der Gampenpassstraße in Lana – in der Nähe des Pichlbauers: Ein 80-Jähriger war mit seinem Pkw bergwärts unterwegs, als er aus nicht bekannter Ursache mit seinem Ford Fiesta gegen einen Baum und die Leitplanken prallte. Das Fahrzeug dürfte sich dann überschlagen haben. In der Folge blieb es auf der Fahrerseite liegen.<BR \/><BR \/>Die Notrufzentrale schickte das Weiße Kreuz Lana und Meran samt Notarzt des Sanitätsbetriebs sowie die Freiwillige Feuerwehr Lana zum Einsatzort. Der Mann musste mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mittelschwer verletzt ins Meraner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Auch die Ortspolizei und die Carabinieri eilten an den Unglücksort. Mögliche Unfallursache könnte eine plötzliche Übelkeit des Fahrers sein. Die Narauner Wehr rückte ebenfalls aus, um die Passstraße im Tisner Ortsteil zu sperren und die Fahrzeuge umzuleiten.