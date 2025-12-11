Dies war zunächst unklar. Über die Gründe ihres Verschwindens berichtete die junge Frau ukrainischer Herkunft am Mittwochabend der TV-Sendung „Chi l'ha visto?“. Die Sendung hatte mehrere Tage lang über ihren Fall berichtet. <BR \/><BR \/>Im Interview mit „Chi l'ha visto?“ entschuldigte sich die junge Frau für ihr Verschwinden, das ganz Italien in Atem gehalten hat. Sie war am 24. November als vermisst gemeldet worden und hatte sich elf Tage lang im nur wenige Hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernten Apartment des 30-jährigen Bekannten Gheormescu aufgehalten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248675_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Tramacere sagte in der Sendung, sie wisse, dass ihr Verhalten „Sorge, Verwirrung und Angst“ ausgelöst habe. Sie bedaure dies „zutiefst“ und bat ihre Familie, die Einsatzkräfte und die Bürger ihrer Heimatstadt um Entschuldigung. Sie habe nicht klar gehandelt und sei von starken Emotionen und einer persönlichen Krise überfordert gewesen. Ihr Verschwinden sei „keine Mutprobe und kein Versuch gewesen, Aufmerksamkeit zu erregen“, sondern Ausdruck eines länger andauernden inneren Konflikts.<h3>\r\n„Dragos hat mir lediglich geholfen“<\/h3>Die junge Frau betonte erneut, dass ihr Bekannter Gheormescu, der sie in seiner Wohnung beherbergt hatte, sie weder festgehalten noch zu etwas gezwungen habe. Er habe ihr lediglich geholfen, sich von ihrem Elternhaus zu entfernen, sagte sie übereinstimmend mit ihrer Aussage bei den Carabinieri. „Ich weiß, dass meine Entscheidung von außen unverständlich oder vielleicht unreif gewirkt haben kann. Aber von innen betrachtet war sie ein Versuch - falsch und impulsiv, aber echt -, einem Schmerz zu entkommen, der in meinem Alltag keinen Platz mehr fand“, sagte sie weiter.<BR \/><BR \/>„Mein Verschwinden entstand aus einem inneren Kampf, den ich seit fast zwei Jahren mit mir trage. Ein stiller Krieg, der mich manchmal zerbricht und den ich noch nicht einmal benennen kann, ohne zu zittern. Ich habe diese Tage bei Dragos verbracht, weil er mir als die einzige Person erschien, die mich aufnehmen konnte, ohne sofort Erklärungen von mir zu verlangen. Dragos ist in keinerweise schuldig. Er hat mich einfach aufgenommen in einem Moment, in dem ich nicht wusste, wohin ich gehen sollte. Als ich begriffen habe, was draußen geschah und was ich nicht erwartet hatte, verwandelte sich meine Panik in Scham“, erklärte die junge Frau.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248678_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach ihrer Wiederkehr hatten Nutzer sozialer Netzwerke scharfe Kritik an Tramacere geäußert. Sie schloss daraufhin ihre Onlineprofile, wurde nach eigenen Angaben aber dennoch weiter Ziel von negativen Kommentaren.