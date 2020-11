Ganz Südtirol ab Montag rote Zone

Die rasant steigenden Corona-Neuinfektionen und überlastete Krankenhäuser zwingen die Südtiroler Landesregierung zum Handeln. Landeshauptmann Kompatscher wird Südtirol am heutigen Sonntag zur „roten Zone“ erklären. Die Maßnahmen sollen bereits am Montag mit Beginn der neuen Arbeits- und Schulwoche greifen. Am Samstag wurden 8 weitere Gemeinden als „rote Zonen“ eingestuft. Die Unterscheidung zwischen roten und nicht roten Zonen macht für Landeshauptmann Arno Kompatscher allerdings keinen Sinn mehr. Da die Zahlen massiv steigen, sei es der einzig sinnvolle Weg, das gesamte Land Südtirol zur roten Zone zu erklären.Die entsprechende Verordnung soll noch am heutigen Sonntag auf den Weg gebracht werden.

mh