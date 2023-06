Garagenbrand in Leifers rechtzeitig bemerkt und gelöscht

Die Wehrleute löschten den Brand und konnten Schlimmeres verhindern. - Foto: © FFW Leifers

Der Kühlschrank wurde bei dem Brand beschädigt. - Foto: © FFW Leifers

Der Alarm ging um 22.30 Uhr bei der Feuerwehr Leifers ein. Eine Garage in der Marconistraße gegenüber des Spielplatzes in Zentrum von Leifers war in Brand geraten.Die Wehrleute rückten sofort aus und konnten den Brand unter Atemschutz rasch löschen. Glücklicherweise wurde das Feuer früh bemerkt. Der Schaden hält sich somit in Grenzen. Hätte der Besitzer den Brand nicht so früh bemerkt, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen, sagt der Kommandant der Feuerwehr Leifers, Patrick Thaler.Laut Angaben der Feuerwehr wurden Motorräder und ein Kühlschrank beschädigt. Größer sei hingegen der Rauchschaden.Wie es zu dem Feuer kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. Wahrscheinlich hatten Batterien von E-Bikes beim Laden Feuer gefangen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Leifers und die Carabinieri.