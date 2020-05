Gardaland öffnet unter strengen Sicherheitsauflagen

Auch Gardaland startete in die so genannte Phase 2. Am 13. Juni öffnet der Freizeitpark am Gardasee wieder seine Tore. Unter strengsten Sicherheitsauflagen versteht sich.Unter anderem werden spezialisierte Reinigungsteams sämtliche öffentliche Bereiche regelmäßig desinfizieren – darunter auch die Attraktionen.Bei sämtlichen Mitarbeitern wird täglich Fieber gemessen. Anhand von Thermografiekameras soll beim Parkeingang die Temperatur der Besucher erfasst werden. Alle Gäste im Alter von über 6 Jahren müssen eine Schutzmaske tragen. Der Sicherheitsabstand muss stets einen Meter betragen.Fast sämtliche Attraktionen im Freien sind zugänglich, sowohl im Wasser, als auch auf dem Trockenen. Auch die Attraktionen wurden so angepasst, dass der Sicherheitsabstand stets eingehalten werden kann. Wo nötig, wurden Sitze oder ganze Reihen gesperrt. Auch die Anzahl der Personen in den Warteschlangen soll verringert werden. Dazu wurde unter anderem in der Gardaland-App eine neue Anwendung eingeführt, mit der Gäste Attraktionen bereits vorab buchen können.

