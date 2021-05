Gardasee: Boot kippt um – 4 Verletzte

Ein Elternpaar mit ihrem vierjährigen Sohn aus Telfs und ein Innsbrucker waren in Gewässern vor der Ortschaft Bardolino unterwegs, als das Boot aus noch zu klärenden Gründen umkippte. Die 4 Insassen fielen ins Wasser, das Kind hatte eine Schwimmweste an, berichteten die Carabinieri der APA.Der Innsbrucker schaffte es, Alarm zu schlagen. Die Carabinieri griffen ein und retteten die Nordtiroler, die sich an Teilen des Boots über Wasser hielten.Den 3 Erwachsenen und dem Kind wurde Erste Hilfe geleistet, danach wurden sie in 2 Krankenhäusern der Gegend wegen Unterkühlung und leichten Verletzungen eingeliefert. Ihr Zustand sei nicht besorgniserregend.

apa/stol