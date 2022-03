Gardasee-Prozess: Gericht verurteilt 2 Deutsche zu Haftstrafen

Im Prozess nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Italien hat das Gericht in Brescia die beiden angeklagten Deutschen zu Haftstrafen verurteilt. Der Bootslenker erhalte 4 Jahre und 6 Monaten und der Bootsbesitzer 2 Jahre und 11 Monate, erklärte Richter Mauroernesto Macca am Montag.