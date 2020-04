Gardasee: Sonnenhungriger Mann in Badehose kassiert 400 Euro Strafe

Nur mit Badehose bekleidet habe der Mann sich am Ufer des Gardasees gesonnt.Weil Sonnenliegen in der Öffentlichkeit derzeit aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen verboten ist, stellte ihm die Polizei von Riva del Garda eine Strafe in Höhe von 400 Euro aus.Wahrlich ein teures Sonnenbad.

