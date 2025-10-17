Wie es in einer Aussendung der Gemeinde Riva heißt, enthält dieser auch abfällige Kommentare. Gefährliche Manöver auf den Straßen entlang des Gardasees, auch im Gegenverkehrsbereich, sind längst keine Seltenheit mehr. <BR \/><BR \/>Für Videos werden nicht nur Verkehrsteilnehmer gefährdet, die Clips regen auch zum Nachahmen an. Im Jahr 2025 wurden bislang zehn Verstöße gegen Artikel 100 der Straßenverkehrsordnung festgestellt, überwiegend bei Fahrern aus dem Ausland. <BR \/><BR \/><i><b>Erst vor kurzem kursierte in den sozialen Medien ein Video von einem waghalsigen Motorrad-Stunt auf der Schnellstraße MeBo:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="tR7qzQoh"><\/video-jw>\n