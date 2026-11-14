Die Diskothek muss für 30 Tage schließen, nachdem der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari die Aussetzung der Betriebslizenz gemäß des Gesetzes zur öffentlichen Sicherheit angeordnet hat. Die Maßnahme erfolgte nach Ermittlungen, die auf einen Vorschlag des Landeskommandos der Carabinieri zurückgingen. Dabei waren schwerwiegende Probleme im Zusammenhang mit der öffentlichen Ordnung und Sicherheit festgestellt worden.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Station Burgstall werteten im Zuge ihrer Ermittlungen unter anderem Aufnahmen der Videoüberwachung aus. Dadurch konnten die Abläufe der Vorfälle rekonstruiert und das Verhalten der beteiligten Personen genauer untersucht werden. Aufgrund der festgestellten Umstände entschied der Quästor, die Betriebslizenz für 30 Tage auszusetzen. Damit soll verhindert werden, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen, und die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden.