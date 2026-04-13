<BR \/>In den letzten Tagen haben die Carabinieri der Station Burgstall im Zuge gezielter Einsätze laut Aussendung fünf Personen überrascht, die sich ohne jegliche Berechtigung in zwei Gebäuden in Gargazon aufhielten.<BR \/><BR \/>Im ersten Fall führten die Beamten nach einem Hinweis des Bürgermeisters von Gargazon Kontrollen in einer vorübergehend ungenutzten Gemeindeliegenschaft durch. Dabei stellten sie zweimal hintereinander fest, dass drei obdachlose Personen im Alter von 31, 47 und 49 Jahren das Gebäude widerrechtlich betreten und sich dort ein provisorisches Lager eingerichtet hatten.<BR \/><BR \/>Eine ähnliche Situation ergab sich im zweiten Fall: Hier ging der Hinweis von einem Privatbürger aus, der bereits in den vergangenen Monaten Opfer desselben Delikts geworden war und dieselben unerwünschten Personen in seiner unbewohnten Wohnung angetroffen hatte.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri unterzogen alle fünf Personen den üblichen Kontrollen, verwiesen sie mit ihren persönlichen Gegenständen aus den Gebäuden und zeigten sie wegen gemeinschaftlicher widerrechtlicher Besetzung von Grundstücken und Gebäuden an.