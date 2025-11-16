<BR \/><BR \/>Gegen 0.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gargazon in der Nacht auf Sonntag alarmiert: Nahe den Obstwiesen war ein Kleinbrand gemeldet worden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als die Wehrleute am Einsatzort eintrafen, stand eine Freizeithütte bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, schließlich konnten die Feuerwehren aber ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238952_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Brand wurde niemand verletzt, die Freiwillige Feuerwehr Gargazon konnte gegen 3.40 Uhr wieder ins Gerätehaus einrücken. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238955_image" \/><\/div>