<BR \/>In einer Aussendung berichtet die Quästur über einen „schwerwiegenden Vorfall“, der sich kürzlich im Tanzlokal abgespielt haben und Grund der Schließung sein soll: Man habe einer Minderjährigen hochprozentigen Alkohol aufgeschenkt – so der Vorwurf. Das Mädchen soll daraufhin eine starke Übelkeit verspürt haben. <BR \/><BR \/>Umgehend wurden die Rettungskräfte alarmiert. Diese sollen das Mädchen vor Ort erstversorgt haben. Laut Polizei war der Zustand des Mädchens jedoch ernst, weshalb es dringend in das Krankenhaus gebracht werden musste.<BR \/><BR \/>Daher soll die Minderjährige mit dem Rettungswagen in das Bozner Spital eingeliefert worden sein. Direkt im Anschluss haben die Sanitäter die Polizisten auf den Vorfall aufmerksam gemacht, heißt es in der Aussendung.<BR \/><BR \/>Nun hat die Bozner Quästur beschlossen, das besagte Tanzlokal vorerst dicht zu machen. Quästor Giuseppe Ferrari ordnete eine Schließung von 30 Tagen an – gestern wurde diese umgesetzt.