In einem nun veröffentlichten Schreiben spricht die Anwältin Cappa von einer angeblich gezielten und koordinierten Medienkampagne gegen ihre Familie. <BR \/><BR \/>Die 42-Jährige beklagt in ihrem Schreiben an die Mailänder Staatsanwaltschaft eine „systematisch koordinierte und vorgeplante mediale Darstellung“, die ihrer Ansicht nach bewusst gegen ihre Familie gerichtet sei. Hintergrund sind die neuen Ermittlungen im Fall Garlasco, der seit Jahren für großes Aufsehen in Italien sorgt.<BR \/><BR \/>Konkret richtet sich der Vorwurf gegen den Anwalt Antonio De Rensis, der Alberto Stasi vertritt. Stasi, der Ex-Freund Chiaras, ist wegen des Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt worden, beklagt jedoch seine Unschuld. <h3>\r\nVorwürfe gegen Reporter und Carabinieri-Kommandant<\/h3>Vorwürfe erhebt Stefania Cappa auch gegen den Reporter der Mediaset-Sendung „Le Iene“, Alessandro De Giuseppe, sowie gegen den ehemaligen Kommandanten der Carabinieri-Station in Garlasco, Francesco Marchetto. Sie sollen laut Cappas Darstellung gemeinsam versucht haben, die These von Stasis Unschuld zu stützen und den Ermittlungsfokus auf Personen außerhalb des eigentlichen Tatgeschehens – darunter die Familie Cappa – zu lenken.<BR \/><BR \/>Eine zentrale Rolle spielt dabei der 8. Juli 2022. An diesem Tag soll Stefania Cappa nach eigenen Angaben von Paolo Reale, einem Berater der Familie Poggi, erfahren haben, dass Anwalt De Rensis zum Verteidigerteam von Stasi gehörte. Im selben Gespräch sei außerdem von einer möglichen Rekonstruktion des Falls die Rede gewesen, die De Rensis gemeinsam mit dem Journalisten De Giuseppe vorbereitet haben soll. <BR \/><BR \/>Die genannten Anwälte weisen die von ihr beschriebene angebliche „Regie“ zurück. De Rensis bezeichnete Cappas Vorwürfe als „entwürdigend, verstörend und gravierend“ und kündigte mögliche rechtliche Schritte an. „Von meiner Seite wird es sehr harte juristische Schritte geben. Aber auch die Staatsanwaltschaft von Pavia könnte sich für das interessieren, was geschehen ist“, sagte der Anwalt.<h3>\r\nVorermittlungen dauern an<\/h3>Inzwischen arbeiten die Ermittler weiter an der neuen Untersuchung. <BR \/>Die Staatsanwaltschaft versucht, ihre Hypothese durch zusätzliche Untersuchungen und Gutachten zu untermauern. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob Andrea Sempio, Jugendfreund von Chiaras Bruder Marco, tatsächlich für den Mord verantwortlich sein könnte – und damit eine völlig neue Version der Ereignisse vor 19 Jahren entstehen würde. <BR \/><BR \/>Die Vorermittlungen wurden bis zum 28. September verlängert. Danach könnte sich entscheiden, wie es mit dem Verfahren gegen Sempio weitergeht. Eine mögliche Anklage hätte zugleich Konsequenzen für Alberto Stasi: Seine Verteidiger könnten dann eine Wiederaufnahme seines Verfahrens anstreben.