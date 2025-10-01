Der Alarm wurde kurz vor 18 Uhr ausgelöst: Ein Wohngebäude in Überwasser hatte Feuer gefangen. <BR \/><BR \/>Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Runggaditsch und St. Ulrich aus, um den Brand zu löschen.<BR \/><BR \/>Wie die Einsatzkräfte schildern, entstand ein großer Sachschaden, besonders im unteren Stockwerk des Gebäudes. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219806_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Wehrleute konnten den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle bekommen, die Löscharbeiten dauerten jedoch noch länger an. <BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. <BR \/><BR \/>Die genaue Brandursache steht noch nicht fest, es soll aber Hinweise geben, dass es sich um Elektrobrand handeln könnte.