Gasexplosion in slowakischem Hochhaus - Mindestens fünf Tote

Nach Feuerwehrangaben sollten die Löscharbeiten bis Samstagfrüh andauern. Ein Einsturz des gesamten Gebäudes wurde allerdings nicht mehr befürchtet. Auch die slowakische Armee war mit Hubschraubern und Soldaten an der Rettung der Hausbewohner in der drittgrößten slowakischen Stadt Presov beteiligt.





Mehrere Menschen waren auf Balkone und das Dach des brennenden Gebäudes geflüchtet. Sie konnten alle gerettet werden. Eine bisher nicht identifizierte Person war jedoch schon am Nachmittag von einem Balkon gestürzt. Ob die anderen Toten bei der Explosion ums Leben kamen oder an Rauchgas erstickten, war zunächst nicht bekannt.Unklar war auch noch, ob sich in den obersten Stockwerken weitere Tote befanden. Dorthin konnte die Feuerwehr zunächst nicht vordringen, weil das Treppenhaus ebenso wie das Dach eingestürzt waren und das Feuer weiter brannte. Regierungschef Peter Pellegrini und Innenministerin Denisa Sakova sagten alle ihre Termine ab, um an den Unglücksort, die drittgrößten Stadt des Landes rund 400 Kilometer östlich der Hauptstadt Bratislava, zu fahren.Eine überlebende Hausbewohnerin kritisierte im Fernsehen, viele Gaffer hätten den Brand mit ihren Handys gefilmt, anstatt den aus dem brennenden Haus in die Winterkälte flüchtenden Menschen zu helfen. Sie selbst habe nur überlebt, weil sie in eine tieferliegende Wohnung gelaufen sei, um Nachbarn zu fragen, woher der Gasgeruch im Haus stammen könnte. Gleich darauf sei es zur Explosion gekommen, in deren Folge auch ihre Wohnung gebrannt habe.

apa